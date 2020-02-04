{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичи в феврале смогут бесплатно провериться на шесть самых распространенных видов рака

Можно пройти обследование на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, рака толстого кишечника и наличие рака кожи

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы пригласили горожан в феврале пройти бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

"В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию правительства Москвы на ранее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

По ее словам, пройти обследование на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника москвичи смогут в 50 городских поликлиниках, а провериться на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения и его 15 филиалах. С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Как отметила Ракова, для удобства участников акция проводится в выходные дни. Так, в поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям - с 09:00 до 16:00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00. В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Для того чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели - повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Информация о "минировании" поступила в шесть районных судов Москвы
Сотрудники оперативных служб проверят здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС