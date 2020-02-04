Информация о "минировании" поступила в шесть районных судов Москвы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Шесть районных судов в Москве проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мосгорсуда.

"Поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Басманном, Мещанском, Зеленоградском, Савеловском, Кунцевском, Тверском районных судах. Сотрудников и посетителей эвакуируют", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Сегодня также поступили сообщения с угрозой взрыва в ТРЦ на востоке Москвы, ряд магазинов сети "Леруа Мерлен" в Подмосковье.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

В новость были внесены изменения (12:01 мск) — добавлены подробности по тексту.