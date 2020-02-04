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Поступления НДФЛ в бюджет Москвы превысили 1 трлн рублей в 2019 году

Средняя номинальная начисленная заработная плата в столице увеличилась на 8,6%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Объем поступлений налогов на доходы физических лиц в бюджет Москвы в 2019 году увеличился на 10,7% и составил почти 1,04 трлн рублей, сообщили ТАСС во вторник в столичном департаменте финансов.

"Поступления НДФЛ в бюджет Москвы свидетельствуют об увеличении количества рабочих мест и доходов горожан: объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Москвы по итогам 2019 года составил 1 трлн 38,8 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом размеры отчислений выросли на 10,7%. Более шести лет налог на доходы физических лиц является основным источником доходной части бюджета города Москвы", - сказали в департаменте. Там уточнили, что фактором увеличения поступлений по НДФЛ является рост фонда оплаты труда, который происходит за счет повышения уровня средней заработной платы и создания новых рабочих мест в городе. Высокий результат декларационной кампании, продолжающаяся работа по легализации рынка труда и рост поступлений от реализации патентов мигрантам вносят значительный вклад в обеспечение положительной динамики платежей по НДФЛ в бюджет Москвы.

"По информации Мосгорстата, средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 10 месяцев 2019 года увеличилась на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года. Уровень безработицы в Москве за последние три года не превышает 1,5% численности экономически активного населения. Высокие темпы роста поступлений НДФЛ обеспечили организации, осуществляющие деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом. Увеличение платежей от предприятий указанной отрасли составило 15,7%. На втором месте организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи. IT-компании перечислили в бюджет Москвы НДФЛ на 14,7% больше, чем в 2018 году. В тройку лидеров входят организации финансово-кредитного сектора с приростом на 14,6% к уровню 2018 года", - сказали в ведомстве.

Высокие темпы прироста демонстрируют также предприятия транспортной и торговой сфер, а также организации, предоставляющие социальные услуги. Увеличение поступлений НДФЛ по данным отраслям составило 9,6%, 8,9% и 8,3% соответственно. По состоянию на 1 января 2020 года на 5,2% увеличились поступления НДФЛ от иностранных граждан, работающих по найму на основании миграционного патента. Проведение комплекса мер, направленных на легализацию рынка иностранной рабочей силы и установление обоснованного уровня налоговой нагрузки, позволили в 2019 году дополнительно привлечь в бюджет 18,3 млрд рублей. Рост поступлений по НДФЛ в 2020-2022 годах ожидается на уровне 9-10% ежегодно.

"В 2019 году доля налога на доходы физических лиц составила 45,5% от общего объема налоговых доходов. С 2010 года поступление НДФЛ увеличилось более чем в 2,4 раза. Основная ставка НДФЛ на протяжении 19 лет остается неизменной. Положительная динамика поступлений по НДФЛ демонстрирует валовой рост доходов физических лиц, занятых в экономике города. Важным показателем сбалансированного развития московской экономики является соразмерный темп роста двух основных источников доходов городского бюджета: НДФЛ и налога на прибыль организаций", - сказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Она добавила, что по итогам 2019 года поступления от налога на прибыль увеличились на 13,5% по сравнению с 2018 годом. По ее словам, это свидетельствует о том, что предприятия и организации Москвы последовательно продолжают наращивать свой экономический потенциал за счет расширения производственных мощностей, накопления инвестиций в основной капитал и увеличения штатной численности персонала. За 11 месяцев прошлого года число занятых в экономике города увеличилось на 1,7% и достигло 7 млн 285 тыс. человек. "Увеличение доходной части бюджета дало возможность провести индексацию порядка 90 различных социальных выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, пожилым людям, установить с 2020 года новую льготную категорию граждан "Дети войны" и обеспечить полное выполнение всех социальных обязательств, взятых на себя городом", - подчеркнула руководитель департамента финансов Москвы.

Бюджет Москвы на 2020-2022 годы

Представители всех фракции в Московской городской думе 27 ноября 2019 года поддержали проект бюджета столицы на трехлетний период, 9 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2019 и 2020-2021 годы. Документ, утвержденный Мосгордумой, опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, доходы столичного бюджета в 2020 году составят почти 2,8 трлн рублей, в 2021 - более 3 трлн, в 2022 - порядка 3,4 трлн. Расходы в 2020 году - около 3,15 трлн рублей, в 2021 - почти 3,3 трлн, 2022 - около 3,4 трлн. Дефицит бюджета в 2020 году составит почти 351,3 млрд рублей, в 2021 - почти 214,2 млрд, в 2022 - более 22,8 млрд, или 12,55%, 6,99% и 0,67% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8% к текущему году, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% ежегодно. Расходы бюджета Москвы на 2020 год увеличены на 15% к уровню 2019 года.

Власти Москвы намерены ежегодно тратить порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3% расходов, на соцсферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную поддержку, жилье. С учетом оплаты медпомощи из фонда обязательного медицинского страхования финансирование соцсферы в 2020 году превысит 2 трлн рублей. Порядка 90% расходов предусмотрено на реализацию городских программ развития и выполнение социальных обязательств перед горожанами.

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