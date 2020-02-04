Трамваи от платформы Остафьево МЦД-2 до Коммунарки планируют запустить в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Трамвайную линию планируется построить между станцией Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и поселком Коммунарка в Новомосковском административном округе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Москомархитерктуры.

"Планируется строительство трамвайной линии от Коммунарки до платформы Остафьево с устройством разворотного кольца <...> Остафьево улучшит транспортную доступность Новомосковского округа, у жителей близлежащих районов появится возможность пользоваться пригородно-городским ж/д сообщением", - говорится в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, трамвай будет интегрирован в систему городского общественного транспорта. До момента его пуска на станции Остафьево уже будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 января открыл новый остановочный пункт Остафьево на МЦД-2. Он расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 в поселении Рязановское Новомосковского административного округа. Ближайшими к остановочному пункту населенными пунктами являются поселок Знамя Октября и город Щербинка.

Кузнецов отметил, что в планах продление Заводской улицы, расположенной вдоль путей МЦД-2 на перегоне от Остафьево до Щербинки, благодаря чему жители смогут добираться до платформы не только пешком, но и на наземном пассажирском транспорте. Замруководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что территория, прилегающая к ТПУ Остафьево, продолжит развиваться: до 2023 года там планируется создание магистрали Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево, которая станет одной из ключевых в обеспечении транспортного обслуживания Новой Москвы.