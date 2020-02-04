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Число регулярно занимающихся спортом москвичей выросло вдвое с 2010 года

В настоящее время в Москве действуют 23,8 тыс. спортивных зон

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Число москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2019 года выросло более чем в два раза по сравнению с 2010 годом - до 4,75 млн. человек. Такая статистика приводится в материалах пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"По итогам 2019 года число москвичей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 4,75 млн. человек, что в 2,2 раза больше, чем в 2010 году (2,1 млн. человек)", - говорится в сообщении.

Роста популярности занятий физической культурой и здорового образа жизни удалось добиться за счет развития общедоступной спортивной инфраструктуры, более активного вовлечения молодежи и молодежных объединений в спортивную жизнь города, проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

В материалах уточняется, что в 2019 году в городе было создано более 1 тыс. новых общедоступных спортивных зон. Кроме того, введено в строй 15 крупных спортивных сооружений, среди которых: дворец водных видов спорта и дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, многофункциональный спортивный комплекс "Жаворонки" на Минском шоссе, ФОК с 50-метровым бассейном для спортшколы "Косино".

В настоящее время в Москве действуют 23,8 тыс. спортивных зон, в том числе 1,3 тыс. бассейнов, 10,6 тыс. открытых спортивных площадок и тренажерных городков, 1,2 тыс. футбольных полей, манежей и площадок, 88 крытых всесезонных катков, 7,3 тыс. спортивных и тренажерных залов, 611 теннисных кортов и залов, 821 легкоатлетическая и беговая дорожка общей протяженностью 221 км; 389 лыжных трасс общей протяженностью 595 км.

Теги
Россия
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Более 15 тыс. спортивных мероприятий прошло в Москве в 2019 году
Кроме того, в столице прошло 3,35 тыс. массовых физкультурных мероприятий
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