Первый этап реконструкции Боткинской больницы в Москве завершится в 2020 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый этап реконструкции Городской клинической больницы им. С.П. Боткина в Москве должен быть завершен в этом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Во вторник он осмотрел гематологический корпус (корпус № 1) больницы, в котором были завершены работы по капитальному ремонту.

"Боткинская больница - одна из крупнейших больниц в России и в Европе, но важно, чтобы она была не только самая крупнейшая, но она должна быть одна из самых лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники, первый этап подошел к завершению. В этом году он будет завершен. Это четыре корпуса достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический корпус, неврологический корпус и корпус, который является центром для заболеваний крови. Суперсовременный, с хорошим оборудованием. Будет обеспечивать и онкологическую помощь", - сказал Собянин.

Он также отметил, что полностью реконструкцию больницы планируется завершить в течение двух-трех лет. "Предстоит большая еще работа по второму этапу реконструкции больницы. Мы договаривались о том, чтобы завершить полную реконструкцию в течение двух-трех лет, включая строительство новых корпусов", - сказал мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, корпус № 1 ГКБ им. Боткина был построен в 1909 году, к началу 2010-х годов условия оказания медицинской помощи в нем уже не отвечали современным требованиям качества и комфорта. Капитальный ремонт здания площадью 8,9 тыс. кв. м проводился в 2015-2020 годах. По окончании ремонта в корпусе развернуто 120 коек круглосуточного стационара и установлено 1,1 тыс. единиц современного медицинского оборудования.

Также отмечается, что ввести в эксплуатацию гематологический корпус планируется в марте 2020 года. Он станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе Боткинской больницы и являющегося "мозгом" столичной гематологической службы.