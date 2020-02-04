Информация о "минировании" объектов в Москве и Подмосковье не подтвердилась

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Оперативные службы не обнаружили взрывных устройств в столичных судах, ТЦ, вокзалах и прочих объектах Московского региона, куда во вторник поступали сообщения о "минировании". Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверены все объекты в Москве и Подмосковье, на которые поступали сообщения о минировании. Ни одна заявка не подтвердилась", - рассказал собеседник агентства.

Во вторник анонимные сообщения о "минировании" поступали на станции метро, в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, храм Христа Спасителя, ряд вокзалов, торговых центов, судов и больниц. В четырех подмосковных городах были "заминированы" магазины "Леруа Мерлен", а также "Пятерочка".

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о "минировании" судов, школ, торговых центров и других организаций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".