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Эксперт: рестораны Москвы отмечают снижение выручки до 10% на фоне данных о коронавирусе

По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергея Миронова, наиболее значительное снижение наблюдается в ресторанах китайской кухни

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Все рестораны Москвы с середины января отмечают снижение выручки до 10% от прогнозируемого показателя на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель комитета по развитию ресторанного бизнеса столичного отделения "Деловой России", общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Миронов.

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"Первую половину января этого никто не ощущал, но на фоне сообщений о коронавирусе со второй половины месяца во всех ресторанах наблюдается падение выручки до 10%. Несмотря на то, что коронавирус в России не фиксировался, люди все равно начали ограничивать свои походы в общественные места", - сказал он.

По словам Миронова, в ресторанах китайской кухни снижение наблюдается более значительное. Он уточнил, что в столице функционируют рестораны китайской кухни двух типов. В первые ходят в основном россияне, которым по вкусу азиатская кухня. А вторые организовывают китайские туристические компании, привозя туда организованные группы, при этом большинство из таких маленьких столовых можно отнести к "теневому" бизнесу.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

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