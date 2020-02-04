Поезда дальнего следования начнут ходить по МЦК во второй половине 2020 года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Транзитные пассажирские поезда дальнего следования начнут движение через Московское центральное кольцо (МЦК) с 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее на сайте РЖД сообщалось, что на станции "Локомотив" МЦК планируют построить платформу для остановки транзитных (следующих через Москву) пассажирских поездов дальнего следования. То есть пассажиры дальних поездов смогут пересесть на МЦК или метро. Это решили сделать из-за роста объема пассажирских перевозок, необходимости разведения потоков разных видов сообщения, а также из-за ограничения пропускной способности в период работ по строительству и реконструкции инфраструктуры.

"Сейчас прорабатывается технология организации движения транзитных пассажирских поездов дальнего следования через МЦК. Для этого будет задействован третий главный путь. При этом никаких изменений в режиме движения "Ласточек" МЦК не будет. Изменения маршрутов следования запланированы на вторую половину 2020 года в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры участка "Москва-Каланчевская" - "Курский вокзал", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте РЖД, компания продолжает реконструкцию и модернизацию инфраструктуры участков Московской железной дороги, образующих диаметры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

Кроме того, в 2020 году РЖД планирует построить и реконструировать ряд станций, приступить к возведению транспортно-пересадочных узлов, которые в перспективе объединят и создадут пересадку между разными линиями МЦД.