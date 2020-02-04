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Дипломы "Серебряного университета" вручили 271 пенсионеру в Москве

Всего власти города планируют, что переобучение в 2020 году пройдут около 6 тыс. студентов старшего возраста

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свидетельства о рабочей профессии и дипломы о профессиональной переподготовке вручили 271 выпускнику "Серебряного университета" на площадке Московского городского педагогического университета (МГПУ). Получив грант от столичного департамента труда и социальной защиты населения, педагогический университет стал первопроходцем в реализации проекта правительства Москвы по массовому обучению пенсионеров.

"В "Серебряном университете", являющимся частью проекта "Московское долголетие", упор делается не на досуговый компонент, а на образовательный. По окончании краткосрочной программы (от 24 до 48 часов) мы выдаем сертификат о рабочей профессии. Также есть программа профпереподготовки, которую ведут преподаватели МГПУ, продолжительностью от 250 и более часов, после которой выдается диплом. Сегодня мы торжественно выдали нашим старшим студентам 271 диплом", - рассказал ТАСС замдиректора института непрерывного образования МГПУ Олег Орчаков.

Он добавил, что с 2019 года на базе "Серебряного университета" были открыты новые профессиональные программы, помогающие найти новую специальность и работу для пожилых: педагогическая деятельность (репетиторство), домашнее воспитание и обучение (гувернерство), педагог дополнительного образования, социальное предпринимательство, основы тьюторской деятельности, экскурсоведение. Занятия проходят на 23 площадках МГПУ, расположенных в восьми столичных округах.

Социальное наставничество

Впервые в 2019 году под эгидой тьюторской магистратуры МГПУ выпускники "Серебряного университета" проводили мастер-классы в федеральном казенном учреждении "Можайская воспитательная колония" для несовершеннолетних. Программа "Добровольческого наставничества" нацелена на профилактику правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

"Сейчас мы предлагаем краткосрочное индивидуальное наставничество для наиболее перспективных, как бы это странно не звучало, ребят из Можайской воспитательной колонии, у которых есть потенциал для социализации. Многие наши выпускники имеют волонтерские книжки, и наша задача как Центра методической поддержки наставничества - сделать переобучение пенсионеров продуктивным", - сказала ТАСС преподаватель МГПУ, гендиректор АНО "Мое будущее" Мария Чередилина.

Выпускники и гости смогли посетить также "Ярмарку вакансий", организованную Центром занятости населения Москвы, посмотреть выставку работ студентов, обучавшихся по программе "Изготовитель игровых кукол", послушать концертную программу с участием студентов и преподавателей Московского городского педагогического университета.

Всего в "Серебряном университете" с 2017 года по различным программам и курсам обучились уже около 16 тыс. человек, в 2020 году запланировано переобучить порядка 6 тыс. студентов старшего возраста.

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