Роспотребнадзор по Москве проконсультирует по вопросам возврата авиабилетов в Китай

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве предоставят необходимые консультации для людей, желающих сдать авиабилеты в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"При отказе пассажира от договора перевозки в Китайскую Народную Республику по возвратному/невозвратному тарифу необходимо обратиться непосредственно в адрес авиаперевозчика с соответствующей претензией. При неполучении ответа, либо отказа в удовлетворении перевозчиком ваших требований необходимо направить в управление Роспотребнадзора по Москве обращение, приложив документированные материалы (авиабилет, маршрутная квитанция, претензию, ответ компании-перевозчика при наличии) для принятия мер по обеспечению судебной защиты прав пассажиров", - говорится в сообщении, в котором также поясняется, что в управление поступает много звонков, связанных с отказом от купленных авиабилетов в Китай из-за коронавируса.

В управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что будут рассматриваться обращения, связанные только с российскими авиакомпаниями. Обращения в отношении иностранных компаний не входят в сферу деятельности Роспотребнадзора и его территориальных органов.

Бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей в городе Москве можно получить по телефону горячей линии управления: 8 (495) 785-37-41.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.