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В Москве открывается фотовыставка о Валааме под открытым небом

На Тверском бульваре свои работы выставят иноки, послушники, трудники и монахи Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, в том числе наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев)

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии" откроется в среду на Тверском бульваре, сообщила пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"5 февраля 2020 года в 12:00 в Москве в Галерее под открытым небом на центральной аллее Тверского бульвара (напротив дома № 26) состоится открытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Название выставки цитирует строку гимна Валаамской обители, созданного в XIX веке", - говорится в сообщении.

Все авторы выставляющихся фотографий - иноки, послушники, трудники и монахи Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, в том числе наместник монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Партнерами выставки стали компания "Борисфен", Фонд апостола Андрея Первозванного, Общественная палата РФ и Международный общественный фонд "Российский фонд мира".

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются иноки из Византии, преподобные Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. Точная дата его основания неизвестна, однако считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Своего расцвета Валаамская обитель достигла в конце XIX века, когда монастырь был одним из крупнейших в России.

После провозглашения независимости Финляндии в декабре 1917 года монастырь оказался на ее территории и перешел под юрисдикцию Финляндской православной церкви, служба в нем была переведена на финский язык. Во время Советско-финской войны постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации. В 1989 году часть бывших монастырских построек была возвращена Русской православной церкви, тогда же в монастырь прибыли первые монахи и послушники. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.

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