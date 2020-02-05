{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переменная облачность, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве в среду

Ночью температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 12 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице, в связи с чем 5 февраля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться пределах минус трех-восьми градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко прощается с "Богемой"
В последнем спектакле выступят Хибла Герзмава, Ольга Гурякова, Андрей Батуркин и другие исполнители
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС