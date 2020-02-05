День российской науки пройдет на 11 площадках ВДНХ 8 и 9 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Празднование Дня российской науки пройдет на ВДНХ 8 и 9 февраля. На одной из 11 площадок можно будет увидеть инновационно-образовательный комплекс "Техноград", сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"В эти выходные гостей ВДНХ ждет увлекательная программа. Уверена, что День науки понравится посетителям абсолютно всех возрастов. Школьникам будет интересно познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем и как полюбить математические науки. 8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот Темпиан. В этот же день в центре "Космонавтика и авиация" стартует новая тематическая экскурсия "Химия и космос", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

На протяжении двух дней с 12:00 до 20:00 в павильоне "Цифра. Техноград" пройдут мастер-классы "Сборка, разборка и пилотирование квадрокоптера", "Квадрокоптер в полете" и "Производство и применение БПЛА". На площадке "Пром. Техноград" в мастерской "Автомеханик" расскажут об устройстве современных электромобилей и перспективах этого вида транспорта. В одной из VR-зон москвичей познакомят с эволюцией трудовой деятельности и продемонстрируют взаимосвязь отраслей в мире профессий. Потренировать коммуникативные навыки и отточить мастерство публичного выступления можно будет в VR-зоне Московского городского университета управления (МГУУ) правительства Москвы. А в игровой зоне "Полиграф" Международной академии исследования лжи (МАИЛ) посетители станут разведчиками и попробуют обмануть детектор лжи, говорится в сообщении.

Кроме того, организуют профориентационные игры, посвященные профессиям будущего: "Курьер, прощай!", "Компас профессий", "Профессиональное лото". Их проведет карьерный коуч и HR-эксперт Евгения Мартинович. Для школьников подготовили занимательные уроки по темам "Как стать Илоном Маском? Изучаем физику играя" и "Как не грустить при виде математики?", а также занятия по английскому языку по фильму "Мстители". Кроме того, ребятам предложат оценить степень своей готовности к ЕГЭ.

Все мероприятия "Технограда" бесплатные, необходима регистрация.