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75-летие Победы

Главархив в Москве рассекретил более 11,5 тыс. документов о войне

К 75-летию Победы Главархив планирует опубликовать данные еще о 1,2 тыс. героях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Гриф секретности более чем с 11,5 тыс. документов периода Великой Отечественной войны сняли за последние годы в столичном Главархиве, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Среди рассекреченных свыше 4,3 тыс. дел, освещающих работу Московского областного и городского комитетов КПСС, штаба партизанского движения по Московской области. В них содержатся сведения о выпуске оборонной продукции на промышленных предприятиях, о противопожарном состоянии объектов, работе местной противовоздушной обороны, строительстве газоубежищ и многом другом. Еще 7,3 тыс. дел, переведенных в открытый доступ, содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов", - говорится в сообщении.

Все желающие могут ознакомиться с данными о работе городского руководства, снабжении предприятий и организаций топливом и электроэнергией, обеспечении населения продовольствием в годы войны. Также можно узнать об эвакуации и реэвакуации особо ценного оборудования с предприятий, о мобилизациях населения на строительство оборонительных сооружений и заготовку топлива, о работе промышленности, транспорта, связи и строительных организаций, говорится в сообщении.

К 75-летию Победы Главархив планирует опубликовать на своей платформе данные еще о 1,2 тыс. героях. В формате виртуальных выставок на платформе "Московской электронной школы" размещено около 650 архивных документов и фотографий о войне. Пользователи ресурса могут увидеть материалы об освобождении Ленинграда от фашистской блокады, Сталинградской и Курской битвах, а также о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии, о том, как Москва встретила день Победы 9 мая 1945 года, аудиозаписи с воспоминаниями участников и очевидцев военных событий и многое другое.

Теги
Россия75-летие Победы
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