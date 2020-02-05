Щенки редких кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Трое детенышей редких кустарниковых собак родились в Московском зоопарке, сообщается в среду на портале правительства Москвы.
"Появление на свет трех детенышей у редких кустарниковых собак - значимое событие для столичного зоопарка. Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу. Надеемся, что у этой пары регулярно будут рождаться здоровые щенки", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
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ХВОСТАТЫЕ ТРОЙНЯШКИ: В НАШЕМ ЗООПАРКЕ ВПЕРВЫЕ РОДИЛИСЬ КУСТАРНИКОВЫЕ СОБАКИ Трое щенков появились на свет еще 23 сентября. Первые четыре месяца жизни они провели в специальном зимнем домике рядом со своими родителями Вицли и Фреей. Сейчас, когда детеныши полностью окрепли и им ничто не угрожает, родители постепенно начнут выводить их в наружный вольер. Понаблюдать за маленькими хищниками можно будет уже в середине февраля. Первая кустарниковая собака появилась на экспозиции в октябре 2017 года. Годовалого самца по имени Вицли привезли из зоопарка Новосибирска. А в декабре 2018 года удалось получить к нему в пару молодую самку Фрею из Дании. Знакомство собак проходило поэтапно под неусыпным контролем специалистов. Животные достаточно быстро приняли друг друга, стали все время проводить вместе - проходить тренинги, играть, учиться плавать. Летом собаки начали готовиться к выведению потомства. Вицли каждый день тщательно осматривал и обнюхивал свои владения, метил их, пристально следил за каждым, кто подходил к вольеру. Даже к киперам, ухаживающим за ними, собаки стали относиться с некоторым подозрением. Дело в том, что представители этого вида прекрасные и заботливые родители, готовые в случае необходимости защищать щенков ценой собственной жизни. Чтобы собаки чувствовали себя максимально комфортно и могли спокойно растить потомство, с середины сентября они находились в скрытой от глаз посетителей части вольера. Сотрудники зоопарка также вели себя очень тихо и деликатно, чтобы ни в коем случае не побеспокоить животных. ☀ Сейчас щенки уже достаточно самостоятельны, тем не менее, родители не отпускают их далеко от себя и тщательно следят, чтобы с малышами все было в порядке. Проворные и любопытные детеныши норовят всюду забраться, так что переезд в большой вольер станет для них важным этапом в освоении окружающего мира. В возрасте двух месяцев специалистам удалось осмотреть собак и провести необходимую вакцинацию. В ходе осмотра выяснилось, что это три здоровых и очень энергичных самца. Познакомиться с ними и понаблюдать за жизнью всего семейства кустарниковых собак гости зоопарка смогут уже в ближайшие недели
Она добавила, что годовалого самца по имени Вицли привезли из зоопарка Новосибирска в 2017 году, а годовалая самка Фрея приехала из датского зоопарка в 2018 году. Знакомство животных проходило постепенно под наблюдением зоологов. Благодаря совместным играм и занятиям, которые устраивали для них работники зоосада, Вицли и Фрея быстро подружились.
Первое время после появления на свет щенки питались только материнским молоком и всегда находились рядом с Фреей. Воспитанием и выращиванием малышей у представителей этого вида, как и у некоторых других псовых (например, песцов и полярных волков), занимаются оба родителя. В природе детеныши живут в стае до одного года, а затем покидают ее, чтобы найти подходящего партнера и завести собственную семью, говорится в сообщении.
Дикие кустарниковые собаки обитают в Панаме, Венесуэле, Гайане, на юго-востоке Перу, востоке Боливии, севере Парагвая и в Бразилии. По оценкам специалистов, естественная популяция вида не превышает 18 тыс. особей. Чтобы предотвратить исчезновение этих редких животных, были созданы племенные книги Всемирной и Европейской ассоциаций зоопарков и аквариумов.