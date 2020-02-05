{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Щенки редких кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

По оценкам специалистов, естественная популяция вида не превышает 18 тыс. особей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Трое детенышей редких кустарниковых собак родились в Московском зоопарке, сообщается в среду на портале правительства Москвы.

"Появление на свет трех детенышей у редких кустарниковых собак - значимое событие для столичного зоопарка. Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу. Надеемся, что у этой пары регулярно будут рождаться здоровые щенки", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ХВОСТАТЫЕ ТРОЙНЯШКИ: В НАШЕМ ЗООПАРКЕ ВПЕРВЫЕ РОДИЛИСЬ КУСТАРНИКОВЫЕ СОБАКИ Трое щенков появились на свет еще 23 сентября. Первые четыре месяца жизни они провели в специальном зимнем домике рядом со своими родителями Вицли и Фреей. Сейчас, когда детеныши полностью окрепли и им ничто не угрожает, родители постепенно начнут выводить их в наружный вольер. Понаблюдать за маленькими хищниками можно будет уже в середине февраля. Первая кустарниковая собака появилась на экспозиции в октябре 2017 года. Годовалого самца по имени Вицли привезли из зоопарка Новосибирска. А в декабре 2018 года удалось получить к нему в пару молодую самку Фрею из Дании. Знакомство собак проходило поэтапно под неусыпным контролем специалистов. Животные достаточно быстро приняли друг друга, стали все время проводить вместе - проходить тренинги, играть, учиться плавать. Летом собаки начали готовиться к выведению потомства. Вицли каждый день тщательно осматривал и обнюхивал свои владения, метил их, пристально следил за каждым, кто подходил к вольеру. Даже к киперам, ухаживающим за ними, собаки стали относиться с некоторым подозрением. Дело в том, что представители этого вида прекрасные и заботливые родители, готовые в случае необходимости защищать щенков ценой собственной жизни. Чтобы собаки чувствовали себя максимально комфортно и могли спокойно растить потомство, с середины сентября они находились в скрытой от глаз посетителей части вольера. Сотрудники зоопарка также вели себя очень тихо и деликатно, чтобы ни в коем случае не побеспокоить животных. ☀ Сейчас щенки уже достаточно самостоятельны, тем не менее, родители не отпускают их далеко от себя и тщательно следят, чтобы с малышами все было в порядке. Проворные и любопытные детеныши норовят всюду забраться, так что переезд в большой вольер станет для них важным этапом в освоении окружающего мира. В возрасте двух месяцев специалистам удалось осмотреть собак и провести необходимую вакцинацию. В ходе осмотра выяснилось, что это три здоровых и очень энергичных самца. Познакомиться с ними и понаблюдать за жизнью всего семейства кустарниковых собак гости зоопарка смогут уже в ближайшие недели

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

Она добавила, что годовалого самца по имени Вицли привезли из зоопарка Новосибирска в 2017 году, а годовалая самка Фрея приехала из датского зоопарка в 2018 году. Знакомство животных проходило постепенно под наблюдением зоологов. Благодаря совместным играм и занятиям, которые устраивали для них работники зоосада, Вицли и Фрея быстро подружились.

Первое время после появления на свет щенки питались только материнским молоком и всегда находились рядом с Фреей. Воспитанием и выращиванием малышей у представителей этого вида, как и у некоторых других псовых (например, песцов и полярных волков), занимаются оба родителя. В природе детеныши живут в стае до одного года, а затем покидают ее, чтобы найти подходящего партнера и завести собственную семью, говорится в сообщении.

Дикие кустарниковые собаки обитают в Панаме, Венесуэле, Гайане, на юго-востоке Перу, востоке Боливии, севере Парагвая и в Бразилии. По оценкам специалистов, естественная популяция вида не превышает 18 тыс. особей. Чтобы предотвратить исчезновение этих редких животных, были созданы племенные книги Всемирной и Европейской ассоциаций зоопарков и аквариумов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Полиция возбудила дело из-за ограбления актера Глинникова, сыгравшего в сериале "Интерны"
У актера украли iPhone 11 Pro Max стоимостью более 113 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС