Щенки редких кустарниковых собак родились в Московском зоопарке

"Появление на свет трех детенышей у редких кустарниковых собак - значимое событие для столичного зоопарка. Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу. Надеемся, что у этой пары регулярно будут рождаться здоровые щенки", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что годовалого самца по имени Вицли привезли из зоопарка Новосибирска в 2017 году, а годовалая самка Фрея приехала из датского зоопарка в 2018 году. Знакомство животных проходило постепенно под наблюдением зоологов. Благодаря совместным играм и занятиям, которые устраивали для них работники зоосада, Вицли и Фрея быстро подружились.

Первое время после появления на свет щенки питались только материнским молоком и всегда находились рядом с Фреей. Воспитанием и выращиванием малышей у представителей этого вида, как и у некоторых других псовых (например, песцов и полярных волков), занимаются оба родителя. В природе детеныши живут в стае до одного года, а затем покидают ее, чтобы найти подходящего партнера и завести собственную семью, говорится в сообщении.

Дикие кустарниковые собаки обитают в Панаме, Венесуэле, Гайане, на юго-востоке Перу, востоке Боливии, севере Парагвая и в Бразилии. По оценкам специалистов, естественная популяция вида не превышает 18 тыс. особей. Чтобы предотвратить исчезновение этих редких животных, были созданы племенные книги Всемирной и Европейской ассоциаций зоопарков и аквариумов.