Премии победителям конкурсов правительства Москвы в сфере экологии вручат 5 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей конкурсов правительства Москвы в сфере экологии пройдет 5 февраля в Красном зале правительства Москвы, сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"5 февраля в Красном зале правительства Москвы победители конкурсов "Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы" и "Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды" получат награды. Конкурсы проводились в период с сентября по 22 ноября 2019 года, всего на соискание премий было подано около 100 заявок", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Он добавил, что большинство заявок представляют проекты в области экологического просвещения и волонтерства. Ряд предложений касается строительства очистных сооружений и "зеленого строительства", а также благоустройства территорий.

Лауреаты премии в области охраны окружающей среды получат денежное вознаграждение в размере 200 и 100 тыс. рублей за первое и второе места соответственно. Также им будут вручены удостоверение лауреата, специальный приз в виде статуэтки и нагрудный знак, отмечает пресс-служба.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий проводится с 2010 года. Здесь предусмотрено три премии по 100 тыс. рублей для проектных организаций и три премии по 70 тыс. рублей для студентов, аспирантов и преподавательского состава профильных учреждений высшего и среднего профессионального образования.