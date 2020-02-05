Информация о "минировании" поступила в пять районных суда Москвы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число "заминированных" в Москве судов увеличилось до пяти в среду, сообщение об угрозе взрыва получил Чертановский районный суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"После поступления анонимных сообщений об угрозах взрывов ведется проверка Кунцевского, Савеловского, Щербинского, Останкинского и Чертановского районных судов. Сотрудников и посетителей эвакуируют", - сказал сотрудник пресс-службы.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни одна угроза не подтвердилась.

В новость были внесены изменения (11:13 мск) — добавлены подробности по тексту.