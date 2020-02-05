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Онлайн-марафон "Москва признаний" пройдет в День святого Валентина 14 февраля

Мероприятие пройдет с 10:00 до 22:00

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут признаться в своих чувствах с большого медиаэкрана "Цифрового делового пространства" в центре столицы в День всех влюбленных 14 февраля. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10:00 до 22:00, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-марафон "Москва признаний" пройдет в День святого Валентина 14 февраля с 10:00 до 22:00 мск. На здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП), расположенном по адресу улица Покровка, дом 47, в честь праздника будут транслировать романтические признания в любви и сообщения", - отмечается на портале мэра.

Размер светодиодного экрана, который превратится 14 февраля в огромную цифровую валентинку, - 5,3 на 6,72 м. Он расположен на фасаде здания, который выходит на Садовое кольцо.

"В День всех влюбленных мы решили не только создать самую большую цифровую валентинку в столице, но и организовать в центре праздник под названием Love Tech. Мы приглашаем на праздник не только пары, но и тех, кто пока еще не нашел свою вторую половину. На площадке установят большую 15-килограммовую скульптуру из шоколада в виде сердца, лакомство разрежут на кусочки и будут угощать им всех желающих", - сообщила в среду пресс-служба "Цифрового делового пространства".

Также на празднике посетители смогут получить валентинку, созданную роботом-андроидом. В течение дня организаторы будут тестировать его в режиме онлайн. Робот напишет любовное послание на бумаге под диктовку гостей, имитируя почерк поэта Александра Пушкина. Мероприятие продлится с 10:00 до 22:50, вход бесплатный.

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