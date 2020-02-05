Погодные модули установят на 18 станциях МЦД

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Погодные модули, оформленные в цвета первых двух Московских центральных диаметров, фуксии и физалиса, установят на 18 станциях МЦД, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

"После запуска МЦД-1 и МЦД-2 продолжаются работы по улучшению пассажирской инфраструктуры на станциях диаметров. Для того чтобы во время ожидания поезда пассажиры могли укрыться от осадков, на станциях устанавливают погодные модули, оформленные в фирменные цвета первых двух диаметров. В ближайшее время перевозчик АО "Центральная" ППК установит новые погодные модули на 18 станциях Московских центральных диаметров", - говорится в сообщении.

Погодные модули появятся на станциях Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Савеловская, Беговая, Тестовская, Щербинка, Красный Строитель, Покровское, Москворечье, Перерва, Депо, Калитники, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Гражданская, Красный Балтиец.

Всего планируется установить 172 модуля. Они оформлены в соответствии с концепцией архитектурного облика Московских центральных диаметров: высокопрочный каркас облицован панелями из нержавеющей стали, часть элементов выполнена в цветах линий МЦД.