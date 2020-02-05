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Москва представит городские и инвестиционные проекты на конкурсе MIPIM Awards в Каннах

Среди всех городов-участников Москва занимает первое место по количеству проектов, вышедших в финал

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москва представит как городские, так и инвестиционные проекты на международном конкурсе MIPIM Awards в французских Каннах. Об этом сообщил в среду журналистам в рамках коллегии стройкомплекса столиц заммэра Андрей Бочкарев.

Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в рамках нее конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно. Она является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости.

"Традиционно город Москва участвует не только нашими городскими, государственными проектами, но и наши коллеги из инвестиционного сектора участвуют. Целый ряд проектов выведен на разные номинации, мы будем участвовать как объектами городского заказа, где властвуют городские инвестиции, так и наши коллеги из инвестблока тоже представляют в разных номинациях свои проекты. Будем показывать, чем занимаемся, какие есть достижения, чем страна живет, Москва живет", - сказал Бочкарев.

Ранее пресс-служба Москомархитектуры сообщила, что пять московских проектов, в том числе программа реновации, проект дворца художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой и развития территории Бадаевского пивоваренного завода, вышли в финал международного конкурса MIPIM Awards. Всего было подано 20 заявок. Финалистами также стали проект благоустройства набережных Москвы-реки (в номинации "Лучший проект регенерации") и больницы в Коммунарке (номинация "Лучший объект медицины").

Программа реновации и проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода стали финалистами в номинации "Лучший мегапроект будущего", дворец художественной гимнастики - в номинации "Лучший спортивный и культурный объект". По количеству проектов, прошедших в финал, Россия оказалась на втором месте. Больше проектов в финале только у Франции - восемь. По четыре проекта у Бельгии и Китая, по три - у Польши и Канады. При этом среди всех городов-участников Москва занимает первое место по количеству проектов, вышедших в финал.

В прошлом году "Зарядье" стало первым в истории победителем из России. В финал также вышли "Лужники". Всего финалистами стали 45 проектов из 21 страны. Они соревновались в 11 номинациях - от объектов туризма и жилых комплексов до мегапроектов и жилых комплексов.

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