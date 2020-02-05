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Стандарты безопасности на стройках в Москве планируют сделать лучше международных

Заммэра столицы Андрей Бочкарев отметил, что речь идет о трансформации менталитета инженерно-технического персонала, рабочих

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Меры безопасности на стройплощадках в Москве будут пересмотрены, власти планируют превысить соответствующие международные нормы и стандарты. Об этом сообщил в среду на коллегии стройкомплекса Москвы заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Мы понимаем проблему охраны труда на стройках. Мы этой теме будем уделять в этом году и в следующих особое внимание. Соблюдение техники безопасности и производственная культура взаимосвязаны. Мы планируем в ближайшие месяц-два принять очень активные меры по этим вопросам <...> Мы постараемся превысить международные нормы и стандарты безопасности в строительстве", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что фактически речь идет о трансформации менталитета инженерно-технического персонала, рабочих, потому что этой теме уделялось недостаточно внимания.

"Это большая и амбициозная задача. Думаю, в Москве мы с ней справимся. Это один из пунктов моего личного плана, который мы должны тут реализовать", - добавил Бочкарев.

Теги
Россия
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