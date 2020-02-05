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Власти Москвы: проектирование станции метро "Суворовская" ставит сложные инженерные задачи

Она будет расположена на Кольцевой линии между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Проектирование станции московского метрополитена "Суворовская" требует решения сложных инженерных задач, это самая долгая стадия работ, непосредственно строительство будет вестись ударными темпами. Об этом сообщил в среду журналистам в рамках коллегии стройкомплекса Москвы заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" на Кольцевой линии, с нее будет пересадка на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

"Сейчас мы занимаемся проектированием. Это очень сложная станция ["Суворовская"]. Задача - ее не просто построить, а спланировать так, чтобы мы могли ее эффективно интегрировать с действующей Люблинско-Дмитровской линией, сделать соединение в районе Кольцевой линии, и это занимает больше всего времени. Ударными темпами пойдем в стройке, но это не сама цель. Цель - запланировать, запроектировать очень эффективный объект с пересадочными элементами, в саму стройку мы рванем очень быстро", - сказал Бочкарев.

Как сообщалось ранее, строительство станции займет не менее пяти лет из-за сложностей технического и инженерного характера. Возведение станции ранее было заморожено на несколько лет из-за сложности и дороговизны проекта. В 2013 году СМИ сообщали, что в стволе шахты строящейся станции "Суворовская" произошло обрушение породы, в результате инцидента пострадал один человек.

"Это большой сложный объект глубокого залегания с очень сложными элементами примыкания <...> Чтобы не допустить никаких ограничений в движении по Кольцевой линии, ведется очень интенсивная работа по поиску самых оптимальных и самых эффективных технических решений. Это очень тяжелая инженерная задача <...> Торопиться не будем, спешки на начальных работах нет, есть задача быстро ее построить, а не быстро ее начать", - сказал Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы решили вернуться к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.

Теги
Россия
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