Станцию "Смоленская" синей ветки московского метро закроют более чем на год с 22 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена полностью заменят эскалаторы, она будет закрыта с 22 февраля 2020 года по июнь 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

"Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии будет закрыта с 22 февраля 2020 года до июня 2021 года для замены эскалаторных комплексов, срок эксплуатации которых подходит к концу. Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, здесь будет произведен капитальный ремонт вестибюля", - говорится в сообщении.

Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия - невозможно. Поезда будут проезжать станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии без остановки. Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской линии.

Во время ремонта на "Смоленской" синей ветки заменят три эскалатора, установленных при открытии станции в 1953 году. Новые подъемники будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании. Применение системы мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев в работе.

"Полная замена эскалаторных комплексов предполагает демонтаж старых эскалаторов и их фундамента, работы в наклонном тоннеле, в том числе разборку элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля, с последующей установкой новых подъемников. Проведение таких работ невозможно при открытой для пассажиров станции", - отмечается в материале.

Для информирования пассажиров и оказания им помощи в выборе маршрута будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. При этом билетные кассы станции "Смоленская" Филевской линии будут готовы принять дополнительных пассажиров. Для этого здесь подготовят специальные мобильные кассы.