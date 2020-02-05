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Работы по подготовке открытия парка "Остров мечты" в Москве находятся в стадии завершения

Предполагается, что парк откроют для посетителей в феврале

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подготовка к открытию крупнейшего в мире крытого тематического детского парка "Остров мечты" в Москве находится в стадии завершения, сообщил в среду на коллегии стройкомплекса столицы заммэра Андрей Бочкарев.

"Остров мечты - это глобальный, великолепный объект. Он находится на финальной стадии выполнения работ. Основные работы завершаются, мы помогаем коллегам в части строительного надзора. На первом этапе будет организована работа существующей станции [метро] "Технопарк", мы обеспечили необходимую инфраструктуру в этой точке, будут запущены дополнительные наземные маршруты, а также в будущем одна из станций планируемой новой Бирилювской линии будет построена рядом с центральной аллеей <...> Это будет после 2024 года", - сказал он, уточнив, что уже идут изыскательные работы для строительства новой станции метро.

"Остров мечты" - это крупнейший в мире крытый тематический детский парк по площади равный 140 футбольным полям, с пропускной способностью около 12 млн человек в год, и первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки. Парк откроют для посетителей в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы в феврале 2020 года.

Теги
Россия
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Реновация
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