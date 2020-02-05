Метростроители из Китая не могут вылететь в Москву из-за ситуации с коронавирусом

"На сегодняшний день 120 человек находятся в России, еще 50 пока не вылетели из Китая. Наверно, подождут, пока успокоится вся эта ситуация [с коронавирусом], - сказал Бочкарев.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков рабочих китайской железнодорожной строительной корпорации, задействованные в строительстве московского метро, не могут вылететь в российскую столицу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду на коллегии стройкомплекса Москвы заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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По его словам, на стройплощадках усилены профилактические меры для недопущения распространения заболевания, у рабочих регулярно проверяют температуру. "Мы никакой паники не нагоняем. В России все необходимые меры приняты. Делаем базовые вещи, проверяем у коллег температуру, где-то усилены мероприятия по поддержанию гигиены, ребята чувствуют себя хорошо", - добавил заммэра.

CRCC - первая компания международного уровня, привлеченная к строительству московского метро. В настоящее время по контракту, подписанному между CRCC и АО "Мосинжпроект" (ключевой застройщик столичного метро) в январе 2017 года, возведена станция "Мичуринский проспект", строятся станции "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского", а также перегонные тоннели между ними на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве. В мае 2019 года завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" БКЛ.

В конце февраля 2019 года китайская корпорация и "Мосинжпроект" подписали соглашение о прокладке тоннелей на восточном участке линии от станции "Нагатинский затон" до "Каширской". Помимо этого, в середине апреля того же года - на выполнение проекта по строительству участка новой Коммунарской линии метро от станции "Коммунарка" до станции "Улица Генерала Тюленева". Кроме того, ранее компании заключили соглашение о сотрудничестве по проектированию и строительству в российской столице транспортно-пересадочных узлов.

О коронавирусе

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.