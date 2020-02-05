Работы по ремонту четырех набережных завершили в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты "Гормост" завершили ремонт четырех набережных Москвы. Работы проходили в рамках программы "Развитие городской среды 2020". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ремонтные работы проходили на Софийской, Бережсковской, Космодамианской и Островской набережных.

"Всего было отремонтировано более 4 000 погонных метров. Работы включали в себя: перекладку парапетов, карнизов и лестничных сходов. Так же были отремонтированы чугунные ограждения и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных были установлены гранитные лавочки", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время будет закончен ремонт на Раушской набережной, где уже отремонтировано 2 686 кв. м подпорных стен. В этом месяце так же начнется ремонт на Островной набережной.

"Полностью ремонт набережных "Гормост" закончит в первом полугодии текущего года. Всего в 2020 году Комплексом городского хозяйства запланированы работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг, новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и Репинский сквер", - пояснили в ведомстве.