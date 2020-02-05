Экстренные службы проверяют информацию о "минировании" больницы имени Мухина в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Городскую клиническую больницу имени Е. О. Мухина проверяют в Москве после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В ГКБ имени Мухина пришло анонимное сообщение о минировании. Оперативные службы проверяют информацию", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке в среду пяти столичных районных судов и гостиницы "Метрополь" после сообщений о "минировании".

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".