Власти Москвы сосредоточат усилия на строительстве сквозных магистралей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Активное строительство автомобильных дорог в Москве будет продолжено, акцент будет делаться на сквозных магистралях, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Но здесь очень важно подчеркнуть, что надо сосредоточить усилия на строительстве сквозных магистралей, которые идут, минуя центр города", - сказал Собянин, выступая на коллегии столичного стройкомплекса.

В числе приоритетных дорожных объектов он назвал Северо-восточную хорду, Юго-восточную хорду и Южную рокаду.

"Это гигантские, громадные проекты, которые находятся либо в активной стройке, либо в проектировании. Именно эти магистрали способны дать серьезный, самый серьезный эффект в разгрузке центра города от автомобилей", - добавил Собянин.