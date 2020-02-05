Полиция Москвы выявила сотрудника, подозреваемого в мошенничестве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудник московской полиции подозревается в мошенничестве, связанном с оказанием содействия в трудоустройстве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Москве выявлен факт мошеннических действий сотрудника одного из оперативных подразделений столичного главка. Он получил незаконное денежное вознаграждение за якобы оказание содействия в трудоустройстве, не имея при этом таких полномочий", - сказал собеседник агентства.

В полиции уточнили, что факт мошеннических действий был выявлен в рамках проверки оперативной информации. Полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.