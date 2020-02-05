Помещения московского доходного дома начала ХХ века выставили на московский аукцион

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Два этажа доходного дома 1901 года постройки в Староконюшенном переулке в центре Москвы выставили на аукцион. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Помещения доходного дома 1901 года постройки по адресу: Староконюшенный переулок, дом 33, выставили на аукцион. Два этажа в историческом здании в центре Москвы смогут купить у города победители аукционов. Первый этаж площадью 78,8 кв. м и второй этаж площадью 82,7 кв. м, стартовые цены лотов на первый и второй этаж - 14,6 и 20,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Здание расположено в туристическом центре столицы - районе Арбат, в восьми минутах ходьбы от метро Кропоткинская.

В 1920-е годы в доме жили члены литературного объединения "Кузница". В послевоенное время в нем находились квартиры высшего командования Военно-морского флота. Жилые помещения располагаются в здании и сейчас, отмечает руководитель департамента Иван Щербаков. "Вековая история и культурная значимость должны стать привлекательными условиями для инвестирования", - приводятся его слова в сообщении.

Подать заявку на участие в аукционе на покупку первого этажа можно до 15 апреля, второго этажа - до 11 марта. Сейчас в районе Арбат на инвестиционном портале Москвы на продажу выставлено шесть объектов.