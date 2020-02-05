Посвященный Арктике фестиваль пройдет в московском парке "Фили" 8 и 9 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Гости московского парка "Фили" смогут посетить фестиваль "Чувство снега", посвященный Арктике и быту народов Крайнего Севера. Мероприятие пройдет 8 и 9 февраля с 12:00 до 18:00 мск, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе парка.

"На площади перед главным входом будет установлена настоящая яранга. В этом году осмотреть традиционное жилище чукчей можно будет не только снаружи, но и внутри вместе с экскурсией", - пояснили в пресс-службе.

В рамках фестиваля для посетителей парка также подготовили барабанное шоу шаманов, выступление этнического ансамбля горлового пения, танцевальное шоу, мастер-классы по танцам северных народов, кинолекторий с фильмами о Крайнем Севере, а также творческие встречи с полярниками.

"В течение двух дней, для всех желающих будет работать детское сказочное пространство, в рамках которого будут организованы полярные квесты, детские творческие мастер-классы, книжная ярмарка", - уточнили в пресс-службе.