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В Москве узнать о планах проверок управляющих компаний можно будет по QR-коду

В Мосжилинспекции отмечают, что поводом для визита надзорного органа являются обращения граждан

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мосжилинспекция предлагает горожанам узнать о плане проверок управляющих организаций в 2020 году по QR-коду на портале мэра и правительства Москвы. Инспекторы комплексно проверят управляющие компании на предмет соблюдения ими требований законодательства по управлению многоквартирными домами (МКД), сообщила в среду пресс-служба жилинспекции.

"На сайте mos.ru можно узнать, будет ли в 2020 году проводиться Мосжилинспекцией плановая проверка в отношении управляющей вашим домом организации. Если ваша управляющая компания или объединение собственников жилья включены в размещенный на сайте план проверок, и у вас имеются замечания или претензии к деятельности данной организации, предлагается проинформировать об этом Мосжилинспекцию с целью учета представленной информации при проведении плановых мероприятий. Поводом для визита надзорного органа являются обращения граждан", - приводятся в сообщении слова начальника Мосжилинспекции Олега Кичикова.

Мосжилинспекция проводит мониторинг многоквартирных домов и особых объектов нежилого фонда столицы, а также согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирных домах.

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