Вильфанд: череда "самых холодных" дней ждет Москву

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Настоящая зима установилась в Москве, и теперь каждый последующий день будет "самым холодным" за весь зимний период. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступила настоящая зима. Можно утверждать, что каждый день этой недели [рабочей], начиная с сегодняшнего, будет самым холодным. Сегодня среда - самый холодный день за весь зимний период, а завтра - будет четверг и так далее", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что температурный режим, который сейчас устанавливается в Москве, является нормальным и привычным для этого времени года.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса мороза, в пятницу - 7-9 градусов мороза, в субботу - 5-7 градусов мороза. В воскресенье температура начнет повышаться, ожидается 4 градуса мороза - 1 градус тепла.