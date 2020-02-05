{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вильфанд: череда "самых холодных" дней ждет Москву

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, температура, которая сейчас устанавливается в Москве, является нормальной для этого времени года
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Настоящая зима установилась в Москве, и теперь каждый последующий день будет "самым холодным" за весь зимний период. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступила настоящая зима. Можно утверждать, что каждый день этой недели [рабочей], начиная с сегодняшнего, будет самым холодным. Сегодня среда - самый холодный день за весь зимний период, а завтра - будет четверг и так далее", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что температурный режим, который сейчас устанавливается в Москве, является нормальным и привычным для этого времени года.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса мороза, в пятницу - 7-9 градусов мороза, в субботу - 5-7 градусов мороза. В воскресенье температура начнет повышаться, ожидается 4 градуса мороза - 1 градус тепла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Главное здание МГУ им. Ломоносова проверяют после сообщения о "минировании"
Его обследуют сотрудники экстренных служб и кинологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС