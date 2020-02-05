Главное здание МГУ им. Ломоносова проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова проверяют после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Как сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах, на месте работают специалисты оперативных служб и кинологи.

"Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в главном здании МГУ имени М. В. Ломоносова. Информация проверяется, на месте сотрудники экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду сообщалось о проверке семи районных судов Москвы, гостиницы "Метрополь", ГКБ им. Е. О. Мухина и башни "Федерация" в "Москве-Сити" после сообщений об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".