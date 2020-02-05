Возгорание в здании детской спортивной школы в Москве ликвидировано

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло в результате короткого замыкания электропроводки в здании детской спортивной школы на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В одном из кабинетов здания на улице Академика Бочвара, дом 2, корпус 2, на третьем этаже произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением. Площадь составила 0,5 кв. м. Из здания были эвакуированы около 170 человек, - сказал собеседник агентства. - В настоящее время возгорание ликвидировано".

Как отметили в главке, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в здании детской спортивной школы на северо-западе Москвы "произошло загорание в вентиляции".