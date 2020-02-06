На следующей неделе в Москве установится погода, характерная для позднего октября

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Аномальное тепло вернется в Москву в начале следующей недели, климатическая норма будет превышена на 10 градусов. В этот период установится погода, свойственная скорее позднему октябрю, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с понедельника, южный ветер будет приносить теплую воздушную массу. А во вторник мы уже совсем возвращаемся к привычному, в кавычках, режиму, когда зима напоминает поздний октябрь. Так что будем в привычном режиме хлюпать ногами по лужам", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха превысит климатическую норму в эти дни на 8-10 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице прогнозируется 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, а во вторник - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.