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На следующей неделе в Москве установится погода, характерная для позднего октября

Температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 10 градусов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Аномальное тепло вернется в Москву в начале следующей недели, климатическая норма будет превышена на 10 градусов. В этот период установится погода, свойственная скорее позднему октябрю, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с понедельника, южный ветер будет приносить теплую воздушную массу. А во вторник мы уже совсем возвращаемся к привычному, в кавычках, режиму, когда зима напоминает поздний октябрь. Так что будем в привычном режиме хлюпать ногами по лужам", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха превысит климатическую норму в эти дни на 8-10 градусов.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице прогнозируется 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, а во вторник - 1 градус мороза - 4 градуса тепла. 

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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