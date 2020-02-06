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Облачная погода, снег и до четырех градусов мороза ожидаются в Москве 6 февраля

Порывы западного ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до минус четырех градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 2-4 градуса мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с гололедицей и сильным ветром 6 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 2-7 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.

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Россия
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