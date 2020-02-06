Обмен валентинками и театральная постановка о любви ждут гостей ВДНХ в Москве 14 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Серия быстрых свиданий на катке, акция по обмену валентинками и театральная постановка о любви ожидают посетителей ВДНХ в Москве в День святого Валентина 14 февраля. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"День всех влюбленных - традиционно один из любимых праздников ВДНХ. 14 февраля на выставке интересно будет всем: семьям с детьми, компаниям друзей, парам и тем, кто хочет найти свою половинку. Гостей ждут свидания в формате speed dating, акция по обмену открытками-валентинками, театральная постановка, научно-развлекательный фестиваль и многое другое. С подробной программой праздника можно ознакомиться на нашем сайте", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента общественных связей ВДНХ Ольги Говердовской.

В частности, на катке на "Аллее влюбленных" и вокруг фонтана "Дружба народов" будет организована зона быстрых свиданий - это формат знакомств, когда на общение двум людям дается несколько минут, после чего собеседник меняется. Мероприятие будет состоять из трех серий свиданий, каждая из которых займет около часа. Понравившиеся друг другу люди смогут продолжить общение на катке.

А в павильонах проката коньков №1, 2, 3 и в прокате в детской зоне катка с 17:00 до 23:00 гости смогут обменяться валентинками, которые будут выдаваться на месте, участникам акции надо будет лишь написать на них поздравление.

Кроме того, на площадке "Парикмахерская на ВДНХ" в строении №172 "Парка ремесел" состоятся бесплатные мастер-классы по дизайну ногтей и созданию причесок с элементами кос и локонов, необходима предварительная регистрация. А в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" можно будет посмотреть спектакль о любви "Двое на качелях" по одноименной пьесе Уильяма Гибсона. Для его посещения также нужно заранее зарегистрироваться.