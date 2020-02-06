Особняк Мельникова в Волковом переулке в Москве планируют отреставрировать

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Противоаварийные работы завершены в особняке Мельникова в Волковом переулке в центре Москвы. В дальнейшем планируется провести реставрацию здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"К настоящему моменту завершен очень важный этап - противоаварийные работы, препятствующие разрушению памятника. К основному этапу реставрации можно будет приступать сразу после согласования проектной документации с нашим ведомством и выдачи официального разрешения" - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он пояснил, что в ходе противоаварийных работ были разобраны аварийные элементы крыши, сделано временное покрытие, зашиты пустые оконные проемы. Проект реставрации планируют разработать до конца сентября 2020 года, после чего по условиям охранного обязательства у собственника будет два года на проведение полного комплекса работ.

Уточняется, что здание было построено в 1904 году в стиле модерн и стало одной из первых самостоятельных построек архитектора Владимира Адамовича. "Особняк Мельникова - уникальный памятник, у которого достаточно сложная судьба. Раньше здесь располагался туберкулезный диспансер, затем здание долго не использовалось и пришло в запустение. Сложно было найти инвесторов, готовых заняться таким объектом. В прошлом году наконец появился новый собственник, который активно взялся за сохранение особняка", - сообщил Емельянов.