Штрафы за праздничную подсветку общественного транспорта Москвы аннулировали

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. ГИБДД учла аргументы Мосгортранса и производителей электробусов о безопасности праздничной подсветки для дорожного движения и аннулировала штрафы. Об этом сообщается в Twitter "Московский транспорт".

Ранее в ряде СМИ были озвучены просьбы правозащитника, члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана дать оценку новогоднему оформлению автобусов Мосгортранса. Речь идет о гирляндах типа "занавес" по всей площади кузова. Правозащитник считает, что нештатные источники света могут дезориентировать участников движения. Как сообщалось, ГИБДД оштрафовала должностных лиц, посчитав подсветку нарушением действующих правил безопасности дорожного движения.

"Вы переживали за гирлянды? Мы тоже. Так вот - вопрос снят, штрафы аннулированы. Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам - нашим и производителей электробусов. Общий вердикт - на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в следующем году в Москве планируют украсить праздничной подсветкой в два раза больше электробусов.

"Пригласим Шухмана покататься. А если захочет - бесплатно обучим на водителя электробуса. Учебный комбинат 8 (495) 950-40-40", - добавляется в сообщении.

Ранее ТАСС сообщили в Мосгортрансе, что всего было оформлено 50 электробусов, которые курсировали по маршрутам в течение новогодних каникул. Оформление было выполнено по всем требованиям и под контролем производителей подвижного состава. За все время нареканий по вопросам подсветки и праздничного оформления городского транспорта со стороны органов безопасности движения не поступало.