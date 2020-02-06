ТЦ "Город" и несколько школ в Москве эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

МОСКВЕ, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в четверг о минировании торгового центра "Город" и нескольких школ в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный направил по электронной почте сообщения об угрозах взрывов в ТЦ "Город" и нескольких столичных школах. Сейчас из этих учреждений эвакуировали несколько сотен человек, туда следуют представители экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".