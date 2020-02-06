Около 200 дополнительных валидаторов установят на маршрутах МЦД до конца марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Около 200 дополнительных валидаторов по просьбам пассажиров установят к апрелю на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается в четверг на Едином транспортном портале.

"По просьбам пассажиров на маршрутах МЦД установят около 200 дополнительных валидаторов до конца первого квартала 2020 года. Из них порядка 100 устройств уже появились на станциях "Дальней" зоны: Трудовая, Икша, Морозки, Турист, Яхрома, Хлюпино и других.

"Со дня запуска пассажирского движения по первым двум диаметрам по просьбам пассажиров на станциях было дополнительно установлено около 100 валидаторов в границах всех трех зон: "Центральной", "Пригород" и "Дальней". С такой просьбой обратились пассажиры МЦД по форме обратной связи на странице МЦД на сайте метрополитена", - говорится в сообщении.

Только за последние две недели поставили более 20 валидаторов на станциях "Дальней" зоны: "Некрасовская", "Катуар", "Трудовая", "Икша", "Морозки", "Турист", "Яхрома", "Хлюпино", "Часцовская" и другие. Сейчас на станциях "Центральной" зоны, "Пригород" и "Дальняя" работают более 430 валидаторов. До конца первого квартала 2020 года оператор первых двух МЦД АО "Центральная ППК" планирует установить еще около 100 валидаторов.

Оплатить проезд картой "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в "Дальней" зоне можно до станций "Кубинка", "Дмитров", "Чехов", "Новоиерусалимская".

МЦД-1 и МЦД-2 работают в штатном режиме, поезда курсируют в тактовом режиме, без дневного технологического окна.

"За время работы Московских центральных диаметров удалось разгрузить 20 станций метро за счет того, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили более 205 млн рублей на проезде. С запуском диаметров у жителей столицы и Московской области появился новый современный вид общественного транспорта, по комфорту и уровню пассажирских сервисов ни в чем не уступающий метрополитену", - добавляется в материале.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.