Более 300 проектов для мегаполисов представят на выставке "Город: детали" в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Детские городки, арт-объекты, площадки для выгула собак и другие проекты в сфере урбанистики представят на второй международной выставке "Город: детали" в Москве. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Впервые выставку "Город: детали" мы провели в октябре прошлого года. Ее тема оказалась настолько актуальной и востребованной, что уже в первый раз она объединила в Москве 250 проектов из 11 стран. Экспозиция этого года будет еще шире. Планируется участие более 100 профессиональных команд из двух десятков государств, а предварительное количество проектов - порядка 300", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что мероприятие пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 26 по 28 марта. Различные проекты, от развивающих детских и спортивных площадок и зон для выгула домашних животных до функциональных арт-объектов, представят дизайнеры, урбанисты и производители из России и других стран. Площадь интерактивной экспозиции составит 15 тыс. кв. м. Также в программе мастер-классы, презентации, экскурсии, концерты и открытые спортивные тренировки, а деловая программа будет посвящена новейшим мировым трендам в сфере городского пространства.

Уточняется, что первая выставка "Город: детали" проходила с 3 по 5 октября 2019 года на ВДНХ, ее посетили более 11 тыс. человек, а общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов.