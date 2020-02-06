Объем поступлений от IT-предприятий в бюджет Москвы превысил 140 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. IT-предприятия увеличивают вклад в экономику Москвы - в 2019 году объем поступлений в столичный бюджет от них превысил 140 млрд рублей, что на 15,4% больше данного показателя 2018 года, сообщили в четверг в департаменте финансов города.

"Предприятия и организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и связи, становятся драйверами роста в городской экономике. По итогам 2019 года объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет от предприятий и организаций IT-отрасли увеличился до 140,1 млрд рублей, это на 15,4% больше по сравнению с 2018 годом. Отрасль занимает лидирующие позиции по росту налоговых отчислений за 2019 год: поступления по налогу на прибыль увеличились на 22,1% по сравнению с 2018 годом и составили 57,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) IT-компании перечислили в бюджет Москвы 74,6 млрд рублей, что на 14,7% больше, чем в 2018 году. В 2019 году предприятия IT-отрасли Москвы последовательно наращивали свой производственный, инновационный и кадровый потенциал, увеличивая выручку, размеры чистой прибыли и инвестиций в развитие новых проектов. По итогам 2019 года доля отрасли в общем объеме доходов столичного бюджета достигла 5,5%, тогда как в 2017 году этот показатель был на уровне 4,9%, а в 2018-м - 5,3%.

Помощь IT-отрасли

"Увеличение доли IT-отрасли в экономике Москвы, как в абсолютном, так и в относительном выражении, свидетельствует о продолжающейся перестройке ее отраслевой структуры, формировании новых инновационных точек роста. Для правительства Москвы развитие IT-индустрии остается одним их главных приоритетов экономической политики", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

Она отметила, что в городе созданы благоприятные условия для развития IT-предприятий: система налоговых льгот и субсидий, помощь в организации бизнеса, налаживании деловых связей и поиске новых рынков сбыта продукции. "Заметную роль играет Московский инновационный кластер, объединяющий на данный момент более 700 предприятий и организаций, образовательных и научных учреждений", - добавила Зяббарова.

По ее словам, правительство Москвы выступает одним из крупнейших потребителей высокотехнологичных продуктов и услуг. В 2020 году на финансирование госпрограммы "Развитие цифровой среды и инноваций" запланировано 114,2 млрд рублей, средства будут направлены на формирование цифровой среды в здравоохранении, образовании, транспортной сфере, безопасности, городском хозяйстве, градостроительстве, предоставлении госуслуг и в госуправлении.

Согласно данным департамента, Москва занимает лидирующие позиции среди мировых мегаполисов по степени внедрения цифровых технологий. В рейтинге городов по развитию электронного правительства, составленном ООН, Москва на первом месте в мире. По данным McKinsey&Company, Москва находится на второй позиции в Европе по степени внедрения решений "умного города" в жизнь горожан. Национальная премия Рунета в номинации "Государство и общество" в 2019 году присуждена официальному порталу мэра и правительства столицы.