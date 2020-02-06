Депутаты Мосгордумы инициируют мероприятия к 80-летию Московского народного ополчения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий 80-летия формирования Московского народного ополчения (МНО) и героического подвига ополченцев в битве под Москвой учредят в столице. Об этом сообщил в четверг в ходе второй межрегиональной конференции "Московское народное ополчение" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В 2021 году нас ожидают две ключевые памятные даты - 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. В связи с этим стоит первоочередной задача достойно подготовиться к юбилейным мероприятиям <...> Уже сейчас необходимо готовить предложения для включения в план мероприятий, посвященных 80-летию формирования и участия Московского народного ополчения в Битве за Москву. Предлагаю закрепить в резолюции конференции соответствующее решение", - сказал Шапошников.

Он отметил, что несколько памятных мероприятий обсуждались с экспертным сообществом на состоявшемся в декабре 2019 года круглом столе "Школьные музеи XXI века: проблемы, поиски, перспективы". По его словам, для координации работы в данном направлении со стороны парламента продолжит работу рабочая группа по реализации программы "Памяти Московского народного ополчения". В ближайшее время депутаты обратятся в правительство Москвы с просьбой создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий 80-летия формирования МНО и героического подвига ополченцев в Битве под Москвой.

Он отметил, что 2020 год указом президента России объявлен Годом памяти и славы. Вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. В рамках программы "Памяти Московского народного ополчения" в юбилейный год запланировано открытие памятников трем дивизиям (6, 18, 21-й) ополчения на месте закладных камней в Екатерининском парке, на Ленинградском и Кутузовском проспектах.

"Кроме того, для столичных школьников планируется организовать автобусные экскурсии по местам боев дивизий Московского ополчения в Битве за Москву в Московской, Смоленской и Калужской областях. Уверен, что с помощью Центра патриотического воспитания и школьного спорта мы сможем это сделать уже весной и перейти на регулярную основу", - сказал Шапошников.