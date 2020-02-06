{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Мосгордумы инициируют мероприятия к 80-летию Московского народного ополчения

Кроме того, запланировано открытие памятников трем дивизиям ополчения

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий 80-летия формирования Московского народного ополчения (МНО) и героического подвига ополченцев в битве под Москвой учредят в столице. Об этом сообщил в четверг в ходе второй межрегиональной конференции "Московское народное ополчение" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В 2021 году нас ожидают две ключевые памятные даты - 80-летие формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летие начала Битвы за Москву. В связи с этим стоит первоочередной задача достойно подготовиться к юбилейным мероприятиям <...> Уже сейчас необходимо готовить предложения для включения в план мероприятий, посвященных 80-летию формирования и участия Московского народного ополчения в Битве за Москву. Предлагаю закрепить в резолюции конференции соответствующее решение", - сказал Шапошников.

Он отметил, что несколько памятных мероприятий обсуждались с экспертным сообществом на состоявшемся в декабре 2019 года круглом столе "Школьные музеи XXI века: проблемы, поиски, перспективы". По его словам, для координации работы в данном направлении со стороны парламента продолжит работу рабочая группа по реализации программы "Памяти Московского народного ополчения". В ближайшее время депутаты обратятся в правительство Москвы с просьбой создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий 80-летия формирования МНО и героического подвига ополченцев в Битве под Москвой.

Он отметил, что 2020 год указом президента России объявлен Годом памяти и славы. Вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. В рамках программы "Памяти Московского народного ополчения" в юбилейный год запланировано открытие памятников трем дивизиям (6, 18, 21-й) ополчения на месте закладных камней в Екатерининском парке, на Ленинградском и Кутузовском проспектах.

"Кроме того, для столичных школьников планируется организовать автобусные экскурсии по местам боев дивизий Московского ополчения в Битве за Москву в Московской, Смоленской и Калужской областях. Уверен, что с помощью Центра патриотического воспитания и школьного спорта мы сможем это сделать уже весной и перейти на регулярную основу", - сказал Шапошников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в экстремизме участников "Нового величия"
В рамках уголовного дела четыре человека арестованы, а еще трое отправлены под домашний арест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС