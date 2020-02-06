Реконструкцию четырех объектов в центре Москвы завершат в 2020 году

МОСКВА,6 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию четырех объектов в центре столицы планируют завершить в 2020 году - речь идет о Политехническом музее, Литинституте им. Горького, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и многофункциональном комплексе "ГЭС-2". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В 2020 году в Центральном административном округе Москвы планируется ввести в эксплуатацию порядка 900 тыс. кв. м недвижимости, в том числе четыре знаковых объекта, три из которых федеральные, а один инвестиционный", - пояснил руководитель ведомства Сергей Левкин.

По его словам, на сегодняшний день в ЦАО идет строительство и реконструкция около 40 знаковых объектов.

"За счет средств федерального бюджета продолжаются работы по приспособлению для современного использования и реставрации комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Литературный институт им. А.М. Горького" на Тверском бульваре. Кроме того, планируется завершить строительство научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом", - уточнил Левкин.