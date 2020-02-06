Мосгорсуд сообщил, что возгорание в Никулинском суде не повлекло утраты документов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Документы в Никулинском суде Москвы не пострадали в результате возгорания в здании. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Мосгорсуде.

"В результате инцидента никакого существенного повреждения зданию не причинено. Возгорание не повлекло утраты документов", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о попытке поджога здания Никулинского районного суда на юго-западе Москвы. В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет, начата проверка. В пресс-службе Никулинского суда рассказали, что "возгорание на первом этаже было оперативно устранено".