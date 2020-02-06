{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосгорсуд сообщил, что возгорание в Никулинском суде не повлекло утраты документов

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что здание Никулинского суда закидали бутылками с горючей смесью

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Документы в Никулинском суде Москвы не пострадали в результате возгорания в здании. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Мосгорсуде.

"В результате инцидента никакого существенного повреждения зданию не причинено. Возгорание не повлекло утраты документов", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о попытке поджога здания Никулинского районного суда на юго-западе Москвы. В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет, начата проверка. В пресс-службе Никулинского суда рассказали, что "возгорание на первом этаже было оперативно устранено".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Второй в истории тур государственной кадастровой оценки недвижимости начался в Москве
Оценочные мероприятия коснутся около 7 млн объектов на территории столицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС