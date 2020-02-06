Новые экскурсии о химии и космосе будут проходить на ВДНХ с 8 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новая тематическая экскурсия о химии и космосе в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ появится 8 февраля. Гости смогут узнать о космическом происхождении некоторых элементов, химическом составе планет-гигантов и астрономических явлениях, ставших источником воды и всего живого на Земле, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Экскурсионная программа центра "Космонавтика и авиация" постоянно расширяется. Посетители уже успели оценить наши обзорные и тематические туры о спутниках, жизни на орбите, легендах космонавтики и другие. Экскурсия "Химия и космос" будет интересна детям от 14 лет и взрослым любого возраста", - уточнили в пресс-службе.

Новые экскурсии появятся в честь Дня российской науки и дня рождения ученого Дмитрия Менделеева. Известно, что первые из них будут начинаться в 13:00 и 17:00 мск.

"Экскурсия "Химия и космос" появилась на ВДНХ благодаря народному голосованию на портале "Активный гражданин". Темы новых туров, предложенных для опроса, вызвали большой интерес москвичей - более 155 тыс. участников. На сегодняшний день уже запущены экскурсии об искусственных спутниках Земли, легендарных конструкторах, а также детский квест по основной экспозиции", - пояснили в пресс-службе.