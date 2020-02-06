Сеть мониторинга оползневого склона "Воробьевых гор" будет реализована в 2020-2021 годах

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сеть мониторинга оползневого склона "Воробьевых гор" в Москве планируют реализовать в течение 2020-2021 годов. Об этом в четверг сообщили в департаменте природопользования и окружающей среды города Москвы.

Создаваемая сеть будет состоять из 331 наблюдательного пункта и позволит в автоматическом режиме регистрировать смещения грунта на поверхности склона и глубинах до 80 м, учитывать изменения уровня подземных вод и напряжения в грунте.

"Современные технологии сбора и передачи данных, использование математического моделирования позволят повысить точность и частоту передачи исходных данных, получать обобщающий вывод о текущей и прогнозируемой устойчивости склона в режиме реального времени, но, самое главное, получить необходимый объем данных для проектирования противооползневых мероприятий. По мере получения данных информация будет направляться в проектные организации для планирования и реализации мер инженерной защиты склона", - уточнили в ведомстве.

В 2019 году в целях определения необходимого объема противооползневых мероприятий, а также создания системы оперативного контроля и предупреждения аварийных ситуаций, связанных с оползневыми процессами, спроектирована сеть высокоточного мониторинга оползневого процесса на участке "Воробьевы горы" с применением новейших технологий, учетом отечественного и мирового опыта наблюдений за оползнями.

"Оползневые процессы наиболее характерны для горных районов, в Москве оползневыми являются высокие берега реки Москвы и ее притоков - Яузы и Сходни. Еще в советские годы на территории города было выделено 13 участков глубоких оползней, в том числе и участок Воробьевы горы. В 1970-х годах на склоне Воробьевых гор были проведены первые серьезные противооползневые мероприятия, заключавшиеся в основном в сооружении каменной набережной и создании искусственных террас", - пояснили в пресс-службе Мосэкомониторинга.